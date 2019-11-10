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В Египте загорелся самолет из Украины

10 ноября, 02:31

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта в Facebook.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья". "Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", – отмечается в заявлении ведомства.

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Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

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Согласно информации на сайте компании SkyUp, чартерный рейс PQ7153 вылетел из Запорожья сегодня ночью – в 00:40 и приземлился в 04:34. Информации об инциденте на сайте пока нет.

Ранее в России произошло очередное ЧП с пассажирскими самолетами – во запуска двигателей лайнера Embraer Е-190 один из них загорелся.


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