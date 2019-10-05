В Эквадоре из-за массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение

В Эквадоре продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за отмены льгот на топливо – власти ввели вследствие этого чрезвычайное положение.
Об этом сообщает The Guardian.
"Эквадорский президент Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в ответ на массовые протесты по всей стране, вызванные отменой старых субсидий на топливо", - говорится в сообщении.
Эти субсидии действовали в Эквадоре десятилетиями и теперь их отменили в рамках большого пакета фискальных реформ. Эквадорские власти считают, что отмена упомянутых субсидий является критически важной для спасения экономики страны.
В целом власти Эквадора хотят сократить в 2020 году дефицит бюджета с 3,6 миллиарда до 1 миллиарда долларов.
Следует подчеркнуть, что кое-где акции протеста против реформ приобретают агрессивный, силовой характер. Так, например, в столице страны Кито протестующие бросали камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом и бронетранспортерами.
А тем временем, в Гонконге в связи с новой волной массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена.
Ранее стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.
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