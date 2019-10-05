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В Эквадоре из-за массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение

5 октября, 19:34

Протесты и беспорядки вспыхнули из-за отмены льгот на топливо

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

В Эквадоре продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за отмены льгот на топливо – власти ввели вследствие этого чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Guardian.

"Эквадорский президент Ленин Морено объявил чрезвычайное положение в ответ на массовые протесты по всей стране, вызванные отменой старых субсидий на топливо", - говорится в сообщении.

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Эти субсидии действовали в Эквадоре десятилетиями и теперь их отменили в рамках большого пакета фискальных реформ. Эквадорские власти считают, что отмена упомянутых субсидий является критически важной для спасения экономики страны.

Мероприятия, предусмотренные реформами, эквадорские власти начали воплощать на этой неделе. Они включают также существенные изменения в системе налогообложения.

В целом власти Эквадора хотят сократить в 2020 году дефицит бюджета с 3,6 миллиарда до 1 миллиарда долларов.

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Следует подчеркнуть, что кое-где акции протеста против реформ приобретают агрессивный, силовой характер. Так, например, в столице страны Кито протестующие бросали камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом и бронетранспортерами.

А тем временем, в Гонконге в связи с новой волной массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена.

Ранее стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.

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Эквадор льготы топливо режим ЧП реформы

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