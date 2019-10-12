В Эквадоре начались стычки протестующих с полицией: есть пострадавшие

/ Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Протесты коренного населения Эквадора против экономических реформ президента страны Ленина Морено вновь переросли в столкновения с полицией.

Люди выкрикивают антиправительственные лозунги, перекрывают улицы, строят баррикады, жгут костры, разбирают тротуарную плитку. Часть из них вооружены копьями, битами и железными прутьями. На улицах слышны громкие хлопки, похожие на звуки взрывов.

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Как уточняется, протестующие пытаются прорваться к зданию Национальной ассамблеи (парламента страны), доступ к которому перекрыт полицией. Периодически в сторону правоохранителей летят булыжники и подожженные предметы. Полиция призывает собравшихся разойтись и применяет против них слезоточивый газ. На отдельных кадрах видно, как пострадавших в результате столкновений несут на носилках люди в форменном обмундировании. Информация о количестве пострадавших не уточняется.

Министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо заявила, что во время акций более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью. В свою очередь аппарат уполномоченного по правам человека в южноамериканской республике сообщил о гибели пяти человек в ходе столкновений между полицией и манифестантами.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, в некоторых городах они переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения.

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