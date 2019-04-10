В Эквадоре обещают принять решение о судьбе Ассанжа

Эквадор определит статус Ассанжа, когда сочтет это необходимым

Фото: AFP

В Эквадоре обещают принять решение о судьбе Ассанжа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6c2/dea/5ca6c2deaceae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6c2/dea/5ca6c2deaceae.jpg 2019-04-10T00:06:42+03:00 Другие страны Эквадор определит статус Ассанжа, когда сочтет это необходимым

Власти Эквадора примут решение относительно того, следует ли продолжать предоставлять убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом заявил глава МИД республики Хосе Валенсия.

"Эквадор определит статус Ассанжа, когда сочтет это необходимым", – сказал министра.

Его слова прозвучали после того, как ранее WikiLeaks сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре, что Ассанж будет изгнан из посольства этой страны в Британии в течение нескольких дней или часов. В качестве предлога для выдворения Эквадор будет использовать оффшорный скандал INA Papers, заявили в WikiLeaks.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment – офшора, созданного братом президента Эквадора Ленина Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Ассанжа опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

За несколько дней до публикации WikiLeaks.Морено в эфире эквадорского радио заявил, что Ассанж неоднократно нарушал условия проживания в посольстве. По условиям Ассанж "не может лгать или взламывать частные счета или личные телефоны", а также не может "вмешиваться в политику стран", сказал Л.Морено. Затем Морено заявил, что в интернете появляются его личные фотографии, но не стал напрямую обвинять WikiLeaks в причастности к этому.

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.

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В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.

Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено – Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

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