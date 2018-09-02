В Эквадоре перевернулся автобус с паломниками, 10 человек погибли

Сегодня, 00:59

Транспорт направлялся в кафедральный собор на религиозный праздник

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек. Инцидент произошел ранним утром, когда на трассе был сильный туман. Автобус следовал из города Куэнка на юге страны в город Лоха.

Большинство пассажиров автобуса – паломники, которые направлялись в кафедральный собор города Лоха на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне. Речь идет об изображении Богоматери, которое в Южной Америке почитается как чудотворное.

Не так давно в этой стране на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения. За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали.
автобус, ДТП, Эквадор, паломники
Источник:

ТАСС

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