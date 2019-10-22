В Эквадоре после протестов возобновили объемы добычи нефти

Объемы национальной добычи нефти были восстановлены и достигают сегодня 527 459 баррелей в день

/ Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Эквадорская государственная компания Petroamazonas возобновила объемы добычи нефти после того, как ряд ее месторождений был захвачен протестующими. Об этом сообщило министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Министерство сообщает, что объемы национальной добычи нефти были восстановлены и достигают сегодня 527 459 баррелей в день", — говорится в заявлении ведомства.

По словам его главы Карлоса Переса, Эквадор также возобновил экспорт сырья. "С увеличением добычи мы сможем своевременно выполнить наши обязательства по контрактам", — сказал он.

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По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

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Напомним, что ранее президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, в некоторых городах они переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения .

Кроме того, мы писали, что в ходе протестов люди начали требовать отставку президента Ленина Морено . Демонстранты бросали "коктейли Молотова" и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечали слезоточивым газом и избиением людей.

После этого президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, а также ввел комендантский час.

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