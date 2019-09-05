Рептилии вылупились из яиц прямо посреди пляжа, на волейбольной площадке

В Эквадоре сняли на видео нашествие редкостных черепах – около десятка крохотных рептилий вылупились из яиц на пляже. Причем произошло это прямо посреди площадки, где шла игра в волейбол.

По словам завсегдатаев этого места, обычно здесь нет шумных компаний и яркого освещения, и потому черепахи приплыли на нерест именно сюда, предположили природоведы.

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Районы, где размножаются черепахи, правительство взяло в кольцо и грозится строго наказывать тех, кото попытается похитить животное.

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Напомним, ранее 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившееся животное в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно со 2-го этажа. Дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. Девушка признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.

Также сообщалось, что в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.

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