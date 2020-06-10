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В Эквадоре улицы покрылись пеплом: что случилось

10 июня, 01:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах

В Эквадоре после извержения вулкана Сангай в центральной части страны пепел осел на территории улиц нескольких городов. Об этом сообщила республиканская служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

"Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями осуществляет постоянный мониторинг распространения в разных районах страны пепла из вулкана Сангай", — говорится в сообщении.

Вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах, крупнейших из которых — Гуаякиль с населением более 2 млн человек.

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Власти призвали граждан в целях профилактики носить маски и одежду, максимально закрывающую тело. Руководство нескольких населенных пунктов приняло решение на один день запретить движение транспортных средств, чтобы осевший пепел меньше поднимался в воздух.

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Коммунальные службы занимаются уборкой улиц. О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.

Ранее сообщалось, что появилось видео извержения вулкана в Индонезии. На видео зафиксировали, как из кратера фонтанировала магма.

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Эквадор вулкан извержение пепел

Источник: ТАСС

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