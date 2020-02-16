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В эпицентре эпидемии коронавируса жителям запретили выходить из дома и ездить на авто

16 февраля, 23:33

Одному жителю домохозяйства можно выходить из дома раз в три дня

/ Фото: Getty Images

В китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, местным жителям запретили выходить из дома и использовать собственный транспорт.

Об этом сообщает BBC.

Во всей провинции проживают около 60 млн человек, по новым правилам, они должны оставаться дома — нарушить это требование можно только в случае чрезвычайной ситуации. Одному жителю домохозяйства можно выходить из дома раз в три дня, чтобы купить продукты и товары первой необходимости.

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Пользоваться собственными автомобилями также запрещается. В жилых комплексах открытым останется один вход, его будут охранять, чтобы только местные жители могли входить и выходить.

Запрет на перемещение транспорта не распространяется на автомобили, которые доставляют товары первой необходимости.

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Закрытыми останутся все предприятия, кроме аптек, гостиниц, магазинов и медицинских служб.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. На данный момент число больных почти достигло 70 тысяч, почти 1700 человек умерли. Заболевание зафиксировано уже в 26 странах. До Украины этот вирус еще не добрался, однако двое украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина – члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, застрявшего у берегов Японии, были инфицированы новым коронавирусом.

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