В еще одной стране Южной Америки зафиксировали смерть от коронавируса

Общее число заболевших в стране достигло восьми человек

Первая смерть от нового коронавируса была зарегистрирована в Панаме.

Об этом заявили власти республики. Жертвой вызванного инфекцией заболевания стал 64-летний глава учебного заведения, сообщила на своем сайте газета "Prensa".

У двоих его коллег также было выявлено заражение вирусом, а общее число заболевших в стране достигло восьми человек. В сложившейся ситуации министр образования Маруха де Вильялобос объявила о приостановке работы государственных и частных школ в ряде регионов.

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Ранее боливийские медики нашли два первых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.

Напомним, что в Латинской Америке коронавирус подтвержден в Аргентине, Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Парагвае, Бразилии, Мексике.

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Ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Заразившийся является гражданином Турции и недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

Также недавно первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Заболевший приехал из Германии и сейчас госпитализирован в городе Зелена-Гура.

Видео: Reuters

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