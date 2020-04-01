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В еще одной стране зафиксирована первая смерть от коронавируса

1 апреля, 00:58

Елена Кузьмич

Речь идет о 72-летнем подданном страны

Первый пациент с коронавирусом умер в Омане. Об этом сообщило Информационное агентство Омана.

По его данным, речь идет о 72-летнем подданном страны.

По информации агентства, в Омане зафиксировано 192 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

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Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.

Также ранее мы писали о том, что Минздрав озвучил неожиданную статистику по заражению коронавирусом в стране. В Украине около 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 – граждане в возрасте от 11 до 30 лет. Около четверти нынешней молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для COVID-19.

Ранее сообщалось, реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Оман жертва коронавирус

Источник: ТАСС

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