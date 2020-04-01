В еще одной стране зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первый пациент с коронавирусом умер в Омане. Об этом сообщило Информационное агентство Омана.

По его данным, речь идет о 72-летнем подданном страны.

По информации агентства, в Омане зафиксировано 192 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Италии – 12 428, Испании – 8269, США – 3415, в Китае – 3309, Франции – 3032, Иране – 2898.

Также ранее мы писали о том, что Минздрав озвучил неожиданную статистику по заражению коронавирусом в стране. В Украине около 15% инфицированных коронавирусом COVID-19 – граждане в возрасте от 11 до 30 лет. Около четверти нынешней молодежи не знает четкого алгоритма действий при появлении симптомов, характерных для COVID-19.

Ранее сообщалось, реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

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