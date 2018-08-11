В Эстонии автобус столкнулся с легковым автомобилем – пострадали люди

Сегодня, 16:55

Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную перед рейсовым автобусом

Фото: ERR
Фото: ERR

В Эстонии во второй половине дня субботы столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает портал ERR.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai, за рулем которого была 81-летняя женщина, за невнимательности водителя выехал со второстепенной дороги на основную перед рейсовым автобусом который ехал в Тарту.

В результате столкновения автобус отбросило в кювет, он перевернулся на бок. Изувеченный автомобиль остался на дороге. 

В рейсовом автобусе вместе с водителем было 38 человек. Травмы получили 7 человек, находившихся в автобусе. Травмы одного были более тяжелыми и медики отвезли его в больницу, другим помощь оказали на месте.

Водитель легкового автомобиля также получила травмы, ее госпитализировали.

Как сообщалось, на востоке Грузии автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб, 12 пострадали. Авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете. Среди пострадавших в результате ДТП – двое малолетних детей.

Кроме того, в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва автобус столкнулся с автоцистерной. В результате аварии погибли 14 человек, более 30 пострадали.
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