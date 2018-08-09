В Эстонии произошел пожар на центральном армейском полигоне

Сегодня, 17:34

На территории полигона хранится большое количество боеприпасов, что усложняет тушение

Фото: AFP
Фото: AFP

В эстонском уезде Харьюмаа на центральном полигоне сил обороны страны произошел пожар. Об этом сообщает Спасательный департамент Эстонии в Twitter.

Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 12:15 по местному времени. Тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.

Напомним, более шести часов спасатели тушили масштабный пожар в столярном цехе во Львовской области. Охранник говорит, что загорелась крыша, и пламя быстро охватило все здание – а это 500 квадратных метров. Никто не пострадал. А вот древесины сгорело, только по предварительным подсчетам, более чем на 250 000 гривен. Одна из версий пожара: старая проводка не выдержала напряжения – в цехе сушили доски. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron. Это наибольшее подобное предприятие на Западном побережье США. Завод занимает площадь в 405 гектаров. Он был построен еще в 1911 году.

Напомним, что 15 октября произошел взрыв на американской нефтебуровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн в штате Луизиана.
Эстония, пожар, боеприпасы, полигон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

27 Июля, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

26 Мая, 12:50

Огонь охватил 100 квадратных метров здания
Загрузка...

Другие регионы

Фото: inshe.tv

Трагедия на военном полигоне: стали известны свидетельства выжившего

13 Марта, 10:37

Пожар вспыхнул, когда в буржуйку подливали бензин из бутылки

Техно

Пожар тлеет 50 лет. Фото: pixabay

В загадочном американском городе 55 лет не гаснет пожар

16 Марта, 19:01

Сторонники теорий заговора говорят о планах тайного правительства  
Загрузка...