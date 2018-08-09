В Эстонии произошел пожар на центральном армейском полигоне

В эстонском уезде Харьюмаа на центральном полигоне сил обороны страны произошел пожар. Об этом сообщает Спасательный департамент Эстонии в Twitter.

Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 12:15 по местному времени. Тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.

Напомним, более шести часов спасатели тушили масштабный пожар в столярном цехе во Львовской области. Охранник говорит, что загорелась крыша, и пламя быстро охватило все здание – а это 500 квадратных метров. Никто не пострадал. А вот древесины сгорело, только по предварительным подсчетам, более чем на 250 000 гривен. Одна из версий пожара: старая проводка не выдержала напряжения – в цехе сушили доски. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron. Это наибольшее подобное предприятие на Западном побережье США. Завод занимает площадь в 405 гектаров. Он был построен еще в 1911 году.

Напомним, что 15 октября произошел взрыв на американской нефтебуровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн в штате Луизиана.



