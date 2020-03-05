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Лишние звуки: почему Казахстан откажется от "русского" алфавита

5 марта, 16:54

Станислав Кожемякин

Окончательно страна перейдет на латиницу 13 марта

Вслед за запретом на использование русского языка на национальной валюте Казахстан откажется и от кириллицы.

Ссылаясь на заместителя председателя комитета языковой политики местного Министерства культуры и спорта Адильбека Кабу, "Казинформ" пишет что, новый алфавит будет основан на латинской графике.

По словам чиновника, приказ "усовершенствовать казахский алфавит на основе латиницы" поступил от президента Касыма-Жомарта Токаева, хотя изначально инициатором этого в 2017 году выступил еще его предшественник Нурсултан Назарбаев.

Изначально поступило более 40 вариантов алфавита, из которых официально ученые рассмотрели 30, отобрав из них четыре. Причем в окончательном варианте количество букв может значительно сократиться.

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"Известно, что в нашем языке было много ненужных, заимствованных звуков. Одна из целей перехода на латиницу как раз в том, чтобы избавиться от вошедших не по нашему желанию в свое время ненужных звуков, обеспечить чистоту языка", – подчеркнул Каба.

Билборд в городе Тараз, Казахстан

Билборд в городе Тараз, Казахстан / Фото: Flickr

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Окончательную версию нового алфавита в Казахстане планируют утвердить 13 марта.

Стоит отметить, что в Казахстане официально утверждены два языка: казахский и русский, который используется в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Напомним, что языковой вопрос стоит остро и в других постсоветских странах. Причем не только в Украине, но и в Эстонии. Ранее новости "Сегодня" разбирались в особенностях языковой интеграции в этом балтийском государстве.

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Казахстан алфавит русский язык кириллица латиница

Источник: ТАСС

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