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Персона нон грата: в Европарламенте сделали жесткое заявление по Лукашенко

17 августа, 14:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми

Депутаты Европарламента на фоне масштабных протестов в Беларуси заявили, что не признают результаты выборов в этой стране и считают президента Александра Лукашенко персоной нон-грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в Брюсселе, передает ТАСС.

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"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что президентские выборы в Беларуси, после которых страну охватили масштабные протесты, были "несправедливыми" и фальсифицированными.

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Напомним, что в Беларуси уже девятый день продолжаются протесты против нечестного определения итогов президентских выборов.

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Тем временем Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь Европарламент Александр Лукашенко
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