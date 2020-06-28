В Европе обнаружили радиоактивное облако из России: что говорит Москва

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в июне на севере Европы на границе с Россией повышенный уровень радиоактивных веществ.

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Об этом сообщает The Barents Observer.

Йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 – в Швеции и Финляндии.

Радионуклиды поступили со стороны запада России, сообщил Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов проанализировав полученные данные.

В организации допустили, что радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС. В институте подчеркнули, что количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде или здоровью людей.

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Глава подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал карту района, где предположительно расположен источник изотопов, обнаруженных 22-23 июня. Этот район включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

В Росгидромете сообщили, что не выявили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря. Там отметили, что мощность дозы гамма-излучения на станциях в море соответствует норме.

"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - говорится в сообщении.

В "Росэнергоатоме", в свою очередь, заявили, что не фиксировали в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС, а суммарные выбросы на станциях по всем изотопам не превысили контрольных значений.

Напомним, в 2017 году радиоактивное облако изотопа рутения пришло в Европу из России, с Урала. Концентрация радиоактивных веществ в некоторых населенных пунктах Южного Урала превышала допустимую норму в тысячу раз.

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Также радиоактивное облако из России зафиксировали над Украиной. Наибольший уровень радиоактивного вещества спектрометры показали в Запорожье – 40 мили-беккерелей, в Николаевской области и в Барышевке под Киевом – около 30, и это на порядок ниже опасного порога.

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