В Европе от коронавируса умер украинец

В Великобритании, где начались испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях, лекарство уже не сможет помочь гражданину Украины, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
Как сообщил 22 апреля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, мужчина скончался в одной из клиник Лондона.
"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", – сказал он.
Отмечается, что мужчина ушел из жизни 14 апреля. На данный момент его родственники принимают решение о кремации тела, а украинское посольство сотрудничает с ритуальным агентством для содействия в репатриации урны с прахом умершего на Родину.
Таким образом, количество украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, увеличилось до семи. В то же время, не менее 50 граждан выздоровели за пределами страны, и еще полторы сотни продолжают борьбу с болезнью.
Напомним, недавно в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19 – в исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк