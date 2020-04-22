В Европе от коронавируса умер украинец

Мужчина скончался в одной из больниц Лондона

В Великобритании, где начались испытания потенциальной вакцины от коронавируса на людях, лекарство уже не сможет помочь гражданину Украины, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.

Как сообщил 22 апреля директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, мужчина скончался в одной из клиник Лондона.

"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19", – сказал он.

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Отмечается, что мужчина ушел из жизни 14 апреля. На данный момент его родственники принимают решение о кремации тела, а украинское посольство сотрудничает с ритуальным агентством для содействия в репатриации урны с прахом умершего на Родину.

Таким образом, количество украинцев, которые умерли от коронавируса за границей, увеличилось до семи. В то же время, не менее 50 граждан выздоровели за пределами страны, и еще полторы сотни продолжают борьбу с болезнью.

Напомним, недавно в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19 – в исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране.

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