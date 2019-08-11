В Евросоюзе призвали КНДР воздержаться от провокаций с пусками ракет

Европейские дипломаты ожидают, что Северная Корея будет выполнять свои международные обязанности

/ Фото: AFP

Евросоюз призвал Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций с запусками ракет. Ведь этим КНДР подрывает международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

"Мы ожидаем, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций, соблюдать свои заявленные обязательства и полностью выполнять свои международные обязанности, определенные в многочисленных резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.

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В ЕС отметили, что крайне важно, чтобы КНДР "предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному, проверяемому и необратимому отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

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"Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - добавил представитель ЕВС.

Ранее в Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран.

Напомним, тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели – острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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