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В Финляндии хотят сократить рабочий день

26 августа, 01:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При этом доходы финляндцев должны остаться на прежнем уровне

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала сокращение восьмичасового рабочего дня до шести часов одной из своих приоритетных задач. Об этом она заявила во время выступления, посвященного ее избранию председателем Социал-демократической партии, передает финское издание Helsinki Times.

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В программной речи перед однопартийцами премьер заявила, что правящая партия должна создать "четкое видение и конкретный план" для перехода к сокращению рабочего дня и улучшению трудовой жизни в Финляндии.

"Нельзя отказываться от нашей цели сократить рабочее время, и это не противоречит другой нашей цели – более высокому уровню занятости и стабильности государственной экономики", – заявила Марин.

Она добавила, что исследования свидетельствуют, что люди, работающие шесть часов, достойны получать столько же, как и за восьмичасовой рабочий день.

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"Один из способов справедливого распределения богатств – это улучшить условия труда и сократить рабочее время таким образом, чтобы это не сказалось на уровне доходов", – считает финский премьер-министр.

Как отмечает издание, Санна Марин выдвигала идею сокращения рабочего дня и перехода на четырехдневную рабочую неделю еще до того, как стала премьер-министром. Она также считает, что это могло бы повысить занятость в стране во время пандемии коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что на фоне всемирной пандемии коронавируса и повсеместного социального дистанцирования в Финляндии в городке Леви в Лапландии решили провести первый в мире чемпионат по обниманию деревьев.

Мы также писали, что в Великобритании регулярно проходят соревнования по переноске жен.

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Финляндия рабочий день Санна Марин
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