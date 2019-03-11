В Финляндии приняли новый жесткий закон для борьбы со шпионами

Депутаты разрешили спецслужбам перехватывать электронную переписку, текстовые сообщения и данные из других подобных источников

Фото: Pixabay

В Финляндии приняли новый жесткий закон для борьбы со шпионами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68a/88d/5c868a88d17b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68a/88d/5c868a88d17b4.jpg 2019-03-11T18:19:28+02:00 Другие страны Депутаты разрешили спецслужбам перехватывать электронную переписку, текстовые сообщения и данные из других подобных источников

Финские депутаты одобрили предложенный правительством новый Акт о гражданской разведке с целью укрепления национальной безопасности, о чем 11 марта сообщили в местном МВД.

"В результате у Финляндии появится документ, который улучшает наши способности защищаться от серьезных угроз национальной безопасности. Среди этих угроз — терроризм, шпионаж со стороны иностранных государств и разрушение критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В центре новой законодательной инициативы находится полиция безопасности (Supo), которой предоставят ряд полномочий для сбора информации с целью предотвращения и ответа на угрозы на ранней стадии.

"Это сбор сведений в особых местах, копирование сообщений, прерывание доставки сообщения для копирования и сбора информации о движении данных", — уточнили в МВД, добавив, что собирать и изучать данные в сети можно будет также и за пределами Финляндии.

Фактически, это значит, что финские спецслужбы смогут перехватывать электронную переписку, текстовые сообщения и данные из других подобных источников. Однако для этого должны сработать определенные критерии и присутствовать угроза национальной безопасности Финляндии, а также будет необходима санкция суда.

"Президент должен одобрить акт в ближайшем будущем. Документ вступит в силу так скоро, как это будет возможно", — заключило МВД.

Напомним, прошлой осенью компания Airiston Helmi оказалась в центре шпионского скандала – фирма, руководитель которой тесно связан с ФСБ, скупала земельные участки вблизи стратегических объектов.

Позже в Финляндии арестовали двоих граждан Эстонии и одного россиянина, которые были задержаны в ходе спецоперации по борьбе с экономическими преступлениями, связанными с Airiston Helmi.

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