В Финляндии запретили подросткам вступать в брак

Несовершеннолетним больше не будут выдавать специальные разрешения

Почему мы не понимаем подростков. Фото: Pixabay

В Финляндии с 1 июня вступил в силу запрет на заключение браков между несовершеннолетними. Теперь, чтобы узаконить отношения, подросткам придется ждать исполнения 18 лет.

Как отмечает Yle, ранее для подростков, не достигших 18 лет, существовала возможность получить особое разрешение на брак от министерства юстиции. Такие разрешения выдавались на основании беременности.

С 1 июня финское министерство юстиции больше не будет выдавать такие разрешения, объясняя это заботой об интересах ребенка.

Ранее мы писали, на протяжении последних лет, в связи с наплывом мигрантов в Германию, власть столкнулась с проблемой браков между юношами и девушками, которых в Европе считают подростками. Сообщалось, что более сотни браков с несовершеннолетними было зарегистрировано в Берлине. Министр юстиции Германии несколько лет назад предложил поправки, согласно которым браки, заключенные между несовершеннолетними, будут признаваться незаконными.

Также читайте, как в Чечне школьница вышла замуж за 47-летнего руководителя отдела полиции Ножай-Юртовского РОВД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Финляндии запретили подросткам вступать в брак". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"