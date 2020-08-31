В Гааге завершились очередные слушания по МН-17: что решили

Еще один блок судебного процесса по сбитому над оккупированным Донбассом малайзийскому Boeing-777 рейса MH17, возобновившийся сегодня, 31 августа, в Гааге, завершился за один день, хотя на него отводилось две недели. Об этом сообщило нидерландское издание Haarlems Dagblad.

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В ходе сегодняшних слушаний ближайшие родственники жертв катастрофы смогли высказать свои пожелания по дальнейшему развитии дела.

Так, адвокаты сообщили, что 76 родственников потерпевших уже заявили о желании выступить на суде. Причем большинство из них хотят сделать это непосредственно в здании суда, некоторые – через видеосвязь или предварительно записать видеообращение, которое затем покажут в ходе судебного заседания.

Следующие слушания по малайзийскому Boeing-777 рейса MH17 пройдут 28 сентября.

Издание отмечает, что сейчас процесс все еще находится на предварительной стадии – Суд Схипхола зарезервировал блоки заседаний до конца следующего года.

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Что будет обсуждаться на слушаниях в конце сентября, пока не известно.

Напомним, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на Донбассе из российской зенитно-ракетной установки "Бук" 17 июля 2014 года. Судебный процесс по этому делу продолжился 31 августа в Нидерландах после нескольконедельного перерыва.

В дела четверо подозреваемых: три гражданина России – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Адвокатов на суд прислал только Пулатов, но это уже придает процессу по сбитому пассажирскому самолету определенный вес в мире.

Подробнее о сегодняшних слушаниях смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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