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В Гане один рабочий заразил коронавирусом более 500 коллег

11 мая, 11:26

Руслан Ровик

Все работники фабрики оказались заражены одним человеком

На востоке Африки, в Гане, все работники фабрики по обработке рыбы в городе Тема заразились коронавирусом от одного сотрудника.

Как сообщил президент страны Нану Акуфо-Аддо, инфекцию обнаружили у 533 рабочих, сообщает CNBC.

"Все 533 работники были заражены одним человеком", - заявил ганский президент.

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В то же время, он не сообщил никаких подробностей о состоянии заболевших, а также о том, проводились ли какие-то противоэпидемические мероприятия на этой фабрике.

Между тем, заболевшие работники этой фабрики составили более 11% от общего числа людей с подтвержденным коронавирусом в Гане: с начала эпидемии в этой стране заразилось около 4700 человек, умерли 22 пациента, 494 смогли победить инфекцию.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что вице-президент США Майк Пенс ушел в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если не получится создать вакцину от него, добавив, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

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Также сообщалось, что количество работников в ресторанах США, сократилось на 5,5 млн в апреле и почти на 500 тысяч — в марте 2020. Это больше, чем было потеряно рабочих мест за предыдущие 30 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Гана инфекция коронавирус фабрики

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