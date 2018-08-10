В Генассамблее ООН прошло важное кадровое назначение

Сегодня, 19:30

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяцанынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца

Здание ООН. Фото: pixabay.com
Здание ООН. Фото: pixabay.com

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего Верховного комиссара ООН по правам человека сроком на 4 года", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте новостей ООН, нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру "ООН-женщины".

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека. Дипломаты в Женеве отметили, что Израиль приостановил свое участие в Совете, чтобы более точно приблизить свою позицию к позиции США.

Напомним, что посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США о выходе из Совета ООН по правам человека было ошибочным, и никто по данному поводу не злорадствует.

Также Европейский Союз отметил, что разочарован решением США выйти из Совета ООН по правам человека. 
ООН, права человека, генассамблея
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Facebook Виктора Муженко

Расследование Иловайской трагедии: в ООН озвучили выводы

Вчера, 13:58

По данным ООН, серьезные нарушения прав человека были с обеих сторон

Другие страны

Фото: Pixabay

В Эквадоре ввели режим чрезвычайного положения из-за беженцев

Вчера, 13:20

Режим будет действовать до конца августа нынешнего года
Загрузка...

Россия

В ООН требуют от России прекратить пытки заключенных

Сегодня, 15:58

РФ дали год на то, чтобы исправить ситуацию

Крым

Фото: кадр из видео

В День коренных народов Порошенко показал трогательный ролик о культуре крымских татар

Вчера, 12:14

МИД Украины подготовит проект новой резолюции по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН

Украина

В ООН высоко оценили деятельность Штаба Рината Ахметова, направленную на спасение Донбасса от гуманитарной катастрофы

8 Августа, 15:43

То, что делает Фонд Рината Ахметова для мирных жителей Донбасса, неоценимо, заявил Бочоришвили

Политика

Миротворцы ООН. Фото: архив

По примеру Хорватии: дипломат рассказал, что нужно сделать на Донбассе

8 Августа, 06:16

Хорватский сценарий реинтеграции региона, побывавшего под оккупацией, стоит применить в Украине, считает Левченко

США

фото из открытых источников

Украина в ООН призвала усилить давление на Россию за ее агрессию

7 Августа, 04:11

Витренко также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах

Донбасс

Тема Донбасса исчезает с международного радара - замглавы Управления ООН

6 Августа, 16:41

Возвращать интерес общественности к этой теме планируют путем культурной дипломатии

Другие регионы

ООН требует объективно расследовать нападение на Екатерину Гандзюк

5 Августа, 23:59

Расследование громкого нападения под собственный контроль взял генеральный прокурор Украины

Украина

Фото: AFP

ООН сделала заявление по нападениям на активистов в Украине

4 Августа, 17:54

В Представительстве анализируют и документируют все случаи 
Загрузка...