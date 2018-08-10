В Генассамблее ООН прошло важное кадровое назначение

Нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяцанынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

"Генеральная Ассамблея ООН утвердила бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего Верховного комиссара ООН по правам человека сроком на 4 года", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте новостей ООН, нынешний Верховный комиссар Зейд Раад аль-Хусейн должен сложить свои полномочия в конце месяца.

Мишель Бачелет дважды занимала пост президента Чили в 2006-2010 годах и 2014-2018 годах. В 2010 году она возглавила тогда созданную структуру "ООН-женщины".

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил свое участие в Совете ООН по правам человека. Дипломаты в Женеве отметили, что Израиль приостановил свое участие в Совете, чтобы более точно приблизить свою позицию к позиции США.

Напомним, что посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США о выходе из Совета ООН по правам человека было ошибочным, и никто по данному поводу не злорадствует.

Также Европейский Союз отметил, что разочарован решением США выйти из Совета ООН по правам человека.



