Искусственное сердце – изобретение находчивых немцев, устройство заставляет больное сердце биться, и спасает жизнь пациента, пока он ждет донорское

В Германии научились спасать пациентов, которые ожидают пересадку сердца. Донорский орган длительное время может заменять искусственный двигатель.

Искусственное сердце – изобретение находчивых немцев. Устройство заставляет больное сердце биться, и спасает жизнь пациента, пока он ждет донорское.

Немцы также придумали, как обойтись и без искусственного сердца, и без донорского. Иногда достаточно заменить одну больную запчасти – и собственное сердце заработает.

Прежде чем выбросить больное сердце, врачи проверяют, есть ли в нем что-то здоровое. Например, вены, артерии или клапаны. Если так, их отделяют и помещают в холодильник. Замораживают, при температуре минус 100 градусов органы могут храниться и пять лет. А размораживают, когда чьему то сердцу эта запчасть нужна.

А чтобы запчастей было больше, нужно больше доноров, понимают немцы. У них, как и в Украине, действует презумпция несогласия.

Ранее сообщалось, что родственники больных, нуждающихся в трансплантации органов, устроили митинг под Верховной Радой. Закон, который позволит пересадку донорских органов в Украине, заработает только через год. До этого пациенты будут оперироваться за рубежом. На это Министерство здравоохранения выделило почти 390 млн гривен на этот год. Впрочем, деньги кончились еще три месяца назад. Поэтому родственники больных просят депутатов обязать Минздрав предоставить дополнительно 300 млн гривен на лечение за рубежом.

В Германии пытаются популяризировать трансплантологию. Пример жертвенности подает даже президент. Франк-Вальтер Штайнмайер отдал свою почку больной жене. И тем показал – привилегии в листе ожидания даже для первой фрау нет.

Ранее мы писали, что в США людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтерах.

Также сообщалось, что все исландцы по умолчанию станут донорами органов.