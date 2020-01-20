В Гималаях после схода лавины пропали семь туристов: их ищут 200 человек

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В Гималаях после схода лавины пропали без вести семь туристов из Кореи и Непала. Сейчас поиски усложнились из-за сильного снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает AFP.

"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четырех жителей Южной Кореи и трех жителей Непала, которых застала лавина в популярном регионе Аннапурна Гималаев", – пишет источник.

Также известно, что группа туристов пропала возле лагеря Аннапурна на высоте 3230 метров над уровнем моря. После сильных снегопадов в пятницу, 17 января, сошла лавина.

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Поиски туристов начались на следующий день, когда двести человек начали искать их с помощью вертолетов. Из-за погоды и снега этот процесс был затруднен.

"На пешеходные тропы выпало более двух метров снега", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Добавлены фото и описания части убежищ (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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