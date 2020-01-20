Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

В Гималаях после схода лавины пропали семь туристов: их ищут 200 человек

20 января, 04:31

Пропавших лавина застала в популярном регионе Гималаев Аннапурна

/ Фото: Pixabay

В Гималаях после схода лавины пропали без вести семь туристов из Кореи и Непала. Сейчас поиски усложнились из-за сильного снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает AFP.

"Сильный снег, холодный ветер и плохая видимость мешали поискам в воскресенье четырех жителей Южной Кореи и трех жителей Непала, которых застала лавина в популярном регионе Аннапурна Гималаев", – пишет источник.

Также известно, что группа туристов пропала возле лагеря Аннапурна на высоте 3230 метров над уровнем моря. После сильных снегопадов в пятницу, 17 января, сошла лавина.

Реклама

Поиски туристов начались на следующий день, когда двести человек начали искать их с помощью вертолетов. Из-за погоды и снега этот процесс был затруднен.

"На пешеходные тропы выпало более двух метров снега", – говорится в сообщении.

В тренде
Новый премьер Путина: эксперт объяснил, почему выбрали именно его

Напомним, в прошлом году в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Добавлены фото и описания части убежищ (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

туристы горы гималаи

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолета
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолетаУкраина
Крушение украинского самолета: иранские военные рассказали, как сбили лайнер
Крушение украинского самолета: иранские военные рассказали, как сбили лайнерУкраина
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – Данилов
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – ДаниловУкраина
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видео
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...