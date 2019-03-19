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В Гималаях появилось необычное кафе изо льда

Сегодня, 17:29

Ледяное кафе расположено на высоте 400 метров над уровнем моря в горной пустыне

В Гималаях появилось необычное кафе изо льда Другие страны Ледяное кафе расположено на высоте 400 метров над уровнем моря в горной пустыне

Высокогорное угощение в ледяном кафе посреди Гималаев. В индийском штате Джамму и Кашмир предприимчивые местные жители открыли первое кафе изо льда.

"Я впервые сижу в ледяной ступе в кафе, пью чай и ем выпечку", – говорит турист Цеванг Ригзина.

Ледяное кафе посреди Гималаев видно издалека. Оно расположено на высоте 400 метров над уровнем моря в горной пустыне.

Внешне заведение напоминает буддистский храм, но внутри – всего несколько столиков. Меню состоит из блюд местной кухни – супов, традиционных пирожков и травяных чаев.

"К нам обращались многие. Вот мы и решили создать такое кафе. Все равно, делали ледяную ступу полую внутри", – утверждает владелец кафе Сонам Чосдуп.

Простоит это кафе всего несколько месяцев – до тех пор, пока не растает в конце весны. Обычно такие сооружения местные жители делают для сохранения льда, который с наступлением тепла превращается в воду и орошает посевы.

На вырученные в сезонном кафе деньги владелец ледяной башни мечтает построить на ее месте небольшой храм из камня, в котором путешественники могли бы останавливаться для отдыха круглый год.

Напомним, ранее мы писали о другом необычном заведении – иорданском ресторане, который открылся в подземной пещере, возраст которой не менее 60 млн лет.

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Тег Индия, ресторан, кофе, кафе, гималаи

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