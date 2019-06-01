В Гималаях пропали без вести сразу восемь иностранных альпинистов

Группа из восьми альпинистов из Великобритании, Австралии, США и Индии вышла из базового лагеря в горы 13 мая

Фото: Pixabay

Администрация индийского штата Уттаракханд направила спасательную экспедицию для поиска группы иностранных альпинистов, которые отправились на восхождение на пик Нандадеви. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, в составе спасательной команды профессиональные спасатели, представители полиции и медики, они должны уже в субботу выйти к базовому лагерю в округе Питхорагарх.

Группа из восьми альпинистов из Великобритании, Австралии, США и Индии вышла из базового лагеря в горы 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернутся в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ними пока не удалось.

Нандадеви (Нанда-Деви) – вторая по высоте и одна из самых известных вершин Индии, ее западный пик (7816 метров) до начала XIX века считался самым высоким пиком мира (пока британские геодезисты не провели замеры других гор Больших Гималаев). Нандадеви считается очень сложной горой для восхождения.

Ранее сообщалось, что группа французских альпинистов оказалась погребена под снегом в воскресенье в результате схода лавины в Гималаях на территории Непала. По уточненным данным, семь человек погибли, еще двое получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в Катманду.

Лавина застигла альпинистов на высоте порядка 7400 метров в районе горного массива Манаслу (высота его главной вершины Манаслу Южная – 8156 метров). Вместе с французами смело еще одну группу спортсменов из Европы.

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