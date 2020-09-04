"В глубине души знает, что Лукашенко нелегитимный": белорусская оппозиционерка высказалась о Путине

По мнению Цепкало, Россия не введет войска на территорию Беларуси

Президент России Владимир Путин в глубине души знает, что Александр Лукашенко не является нелегитимным президентом Беларуси. Об этом в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявила белорусская оппозиционерка, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

"Путин достаточно интеллигентный, достаточно образованный человек. Он понимает очень четко, что у Лукашенко абсолютно нет международной поддержки. На международной арене он уже больше никогда не сможет представлять Беларусь. Также у Лукашенко нет поддержки собственного народа. Поэтому мы верим, что в глубине души он понимает, что у Лукашенко абсолютно нет поддержки ни внешне, ни внутренне, абсолютно нелегитимный президент", – рассказала Цепкало.

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Кроме того, по мнению оппозиционерки, Путин не осмелится ввести российские войска на территорию Беларуси. Ведь, как она отметила, для белорусов суверенитет – это "священная вещь".

Ранее мы сообщали, что, вопреки многочисленным призывам США и Европы не вмешиваться в ситуацию в охваченной самыми массовыми в своей современной истории протестами Беларуси, Россия уже создает резервный отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

Больше о том, как Москва уже помогает Минску придушить протесты и на что еще готова пойти, читайте в материале "Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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