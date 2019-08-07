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В Гондурасе прошли протесты с требованиями отставки президента

Сегодня, 04:15

Протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы в направлении парламента

/ Фото: AFP

В Гондурасе прошли протесты с требованиями отставки президента https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81 Другие страны Протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы в направлении парламента

Тысячи человек вышли во вторник на улицы столицы Гондураса, Тегусигальпы, требуя от президента центральноамериканского государства Хуана Орландо Эрнандеса сложить полномочия на фоне обвинений в получении от наркомафии средств для финансирования своей предвыборной кампании 2013 года.

Как сообщает агентство Reuters, протестующие прошли маршем по центральным улицам столицы в направлении парламента, выкрикивая соответствующие лозунги против главы государства. Манифестация переросла в столкновения с силами правопорядка, которые применили к протестующим слезоточивый газ. По информации местного отделения Красного креста, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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На прошлой неделе Федеральная прокуратур Нью-Йорка обвинила президента Гондураса в покровительстве наркоторговцам и получении от них денег, которые были использованы на подкуп должностных лиц центральноамериканской страны. В ноябре прошлого года в Майами по обвинению в наркоторговле был задержан брат главы государства.

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Ранее сообщалось, что США выделят 42 млн долл оппозиции в Венесуэле вместо помощи Гватемале и Гондурасу.

Также сообщалось, что караван мигрантов из Гондураса пытался прорвать границы, чтобы попасть в США

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Гондурас президент кризис протесты

Источник: ТАСС

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