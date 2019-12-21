В Гондурасе заключенные устроили беспорядки: погибли не менее 18 человек

/ Фото: УНИАН

В Гондурасе произошли беспорядки в тюрьме. В результате столкновений между заключенными не менее 18 человек погибли, 15 пострадали. Об этом сообщила газета La Prensa.

По данным издания, во время беспорядков использовалось огнестрельное оружие. Власти уже взяли ситуацию в исправительном учреждении под контроль. Сведения о возможных причинах столкновений не обнародовали.

Напомним, ранее арестанты, которые находятся в следственном изоляторе Кропивницкого, устроили бунт. Вскоре на территорию следственного изолятора в Кропивницком ввели подразделения уголовно-исполнительной службы, Нацгвардии, полиции и спасателей, которые провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков. Кстати, по информации журналистов, полученной из нескольких одесских колоний, более 70% заключенных употребляют наркотики ежедневно. Передачи спиртного также возможны, однако тут проблема – с объемами, которые сложно скрыть, и потому алкоголь за решеткой стоит намного дороже.

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