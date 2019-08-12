В Гонконге более двух месяцев продолжаются массовые протесты

/ Фото: AFP

Тысячи людей в Гонконге десятую неделю подряд выходят на уличные акции протеста против пропекинской политики администрации этой автономии КНР.

В воскресенье, 11 августа, силовики в одном из районов города попытались разогнать мирных демонстрантов, среди которых преимущественно была молодежь, слезоточивым газом, передает dw.com.

В другом районе участники митинга начали забрасывать полицейских предметами, сообщает агентство Reuters, на что силовики также отреагировали применением слезоточивого газа.

Более тысячи одетых в черное активистов продолжили трехдневную манифестацию в международном аэропорту, скандируя при помощи рупоров: "Свободу Гонконгу!".

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В центре города люди разных возрастов, в том числе семьи с детьми собрались с требованиями провести независимое расследование действий властей и применения силы полицией в отношении демонстрантов. Одобренные властями акции продолжились несанкционированными шествиями по центральным торговым улицам.

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Накануне были задержаны 16 активистов, которых обвинили в участии в незаконных массовых мероприятиях. Всего с начала протестов были задержаны 600 человек.

Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались, как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Напомним, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал не только одним из финансовых центров Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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