В Гонконге демонстранты забросали станцию метро "коктейлями Молотова"

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Во время антиправительственных акций в Гонконге демонстранты перекрыли одну из улиц и забросали бутылками с зажигательной смесью станцию метро.

Об этом сообщает Bangkok Post.

"Участники беспорядков, бросавшие бензиновые бомбы, повредили станцию ​​метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотни демонстрантов забаррикадировались на дороге в Коулун и начали бросать "коктейли Молотова", "создавая угрозу безопасности граждан". Травм никто не получил.

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К протестующим в Коулуне присоединились демонстранты, участвующие в мирном марше, который был созван в знак протеста против принятия правительством чрезвычайных законов, в том числе о запрете ношения масок на публичных мероприятиях.

Как сообщалось, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечного газа. В тренде ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США). Решение тут же вызвало недовольство протестующих. Напомним, не так давно полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов. "Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

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