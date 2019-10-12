Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

В Гонконге демонстранты забросали станцию метро "коктейлями Молотова"

12 октября, 21:24

Сотни демонстрантов забаррикадировались на дороге в Коулун

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Во время антиправительственных акций в Гонконге демонстранты перекрыли одну из улиц и забросали бутылками с зажигательной смесью станцию метро.

Об этом сообщает Bangkok Post.

"Участники беспорядков, бросавшие бензиновые бомбы, повредили станцию ​​метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотни демонстрантов забаррикадировались на дороге в Коулун и начали бросать "коктейли Молотова", "создавая угрозу безопасности граждан". Травм никто не получил.

Реклама

К протестующим в Коулуне присоединились демонстранты, участвующие в мирном марше, который был созван в знак протеста против принятия правительством чрезвычайных законов, в том числе о запрете ношения масок на публичных мероприятиях.

Как сообщалось, 5 октября глава администрации Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение на протестных акциях медицинских масок, которые манифестанты используют, чтобы скрыть свое лицо и защититься от слезоточивого газа и перечного газа.

В тренде
ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Любому, кто нарушит этот запрет, грозит год тюрьмы и штраф в размере 25 000 гонконгских долларов (3200 долларов США).

Решение тут же вызвало недовольство протестующих.

Напомним, не так давно полицейские впервые применили огнестрельное оружие против участников демонстраций в Гонконге, в результате чего 18-летний студент получил ранение груди и попал в больницу. В знак поддержки демонстранты провели тихую акцию, сделав множество бумажных журавликов.

"Сегодня" уже сообщали, что массовые протесты в Гонконге вспыхнули три месяца назадиз-за инициированного местными властями законопроекта об экстрадиции подозреваемых в нарушении китайских законов из Гонконга на материковый Китай. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

метро протесты Гонконг демонстранты коктейли молотова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видео
В Китае пожарные спасли повисшего на оконной решетке ребенка – видеоДругие страны
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты
Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планетыFun
"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300
Военная операция Турции в Сирии: число жертв перевалило за 300Другие страны
Израиль захотел подписать
Израиль захотел подписать "историческое соглашение" с арабскими странамиДругие страны
Странное явление в небе увидели жители Чили: фото и видео
Странное явление в небе увидели жители Чили: фото и видеоFun

Новости партнеров

Loading...