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В Гонконге из-за беспорядков закрыли метро

5 октября, 18:41

В течение дня будет принято решение о том, как долго продлятся эти меры

/ Фото: AFP

В Гонконге в связи с новой волной массовых беспорядков остановлено движение поездов метрополитена. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что решение о прекращении работы метрополитена было принято после того, как накануне участники протестов устроили пожары на станциях метро, а в ходе столкновений протестующих с полицией огнестрельное ранение получил еще один человек.

"Поскольку мы в таких условиях уже не в состоянии обеспечивать безопасность пассажиров и надежное обслуживание, у нас не осталось иного выбора, кроме как закрыть весь метрополитен", – говорится в сообщении метрополитена.

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В течение дня будет принято решение о том, как долго продлятся эти меры.

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Ранее стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.

Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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