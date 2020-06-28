В Гонконге "молчаливый протест" закончился стычками с полицией: десятки задержанных

Демонстранты выступают против внедрения китайского закона о национальной безопасности Гонконга.

Сегодня, 28 июня, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Между протестующими и правоохранителями произошли стычки с применением слезоточивого газа.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Гонконга.

В полиции заявляют, что сначала демонстранты планировали провести так называемый "молчаливый протест", однако впоследствии они начали скандировать лозунги и отказывались выполнять указания силовиков.

Официально сообщают о 53 арестованных протестующих. Их обвинили в участии в незаконных собраниях. В полиции добавили, что некоторые протестующие еще пытались перекрыть дороги в районе собраний митингующих.

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Напомним, что Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР. – Ред.) приняло резолюцию о подготовке законопроекта о национальной безопасности на территории Гонконга, который, с точки зрения Пекина, позволит эффективнее поддерживать порядок в специальном административном районе.

Местные власти поддержали инициативу и отметили, что она не затронет законные права и свободы населения. Однако некоторые западные страны и сторонники гонконгской оппозиции выразили озабоченность решением и расценили его как нарушение принципа "одна страна – две системы", которым территории гарантирован особый автономный статус.

Напомним, что Австралия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге, который существенно уменьшит его автономный статус. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении МИД четырех стран.

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