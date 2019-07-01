В Гонконге новые беспорядки: яркие фото с улиц города

Демонстранты приурочили протесты к 22-й годовщине перехода Гонконга под юрисдикцию Китая





















В Гонконге, в котором все сильнее накаляется обстановка из-за политических протестов, началась очередная волна демонстраций.

Таким образом, активисты решили отметить 22-ую годовщину возвращения Китаю Гонконга, который прежде находился под британской юрисдикцией. 1 июля 1997 года Гонконг стал специальным административным районом Китая.

По этому поводу демонстранты попытались взять штурмом комплекс Законодательного совета в районе Адмиралти: они попытались разбить стеклянную дверь здания металлической тележкой и прорваться внутрь.

В здании находятся силы полиции. Правоохранители также пытаются препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки.

Также беспорядки начались и возле Гонконгского центра выставок и конференций, где проходил торжественный прием по случаю праздника. В результате пострадали не менее полицейских.

Напомним, что главным требованием протестующих на улицах Гонконга является отложение рассмотрения законопроекта об экстрадиции с Китаем.

Ранее демонстранты давали властям несколько дней на то, чтобы отозвать скандальный законопроект, а когда этого не случилось, то возобновили протесты.

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