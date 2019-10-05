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В Гонконге продолжаются протесты: есть потерпевшие

5 октября, 01:39

Во время протестов подросток получил ранения

Видео: Reuters

Четырнадцатилетний подросток был ранен выстрелом из боевого оружия в ходе протестов в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на медиков.

Пострадавший был госпитализирован. О состоянии его здоровья не сообщается.

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По информации газеты, на данный момент неясно, был ли подросток ранен полицейским или другим участником демонстрации.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ввела запрет на ношение масок для участников протестов в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году.

Также стало известно, что полиция впервые применила против протестующих огнестрельное оружие.

Прежде для разгона демонстраций полицейские применяли резиновые пули и водометы.

Напомним, три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули до пяти требований.

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Источник: ТАСС

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