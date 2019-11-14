В Гонконге протестующие стреляли по полицейским из луков: фото

Интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд

Полиция Гонконга заявила, что ранним утром в четверг, 14 ноября, протестующие стреляли по полицейским из луков и бросали горшки с цветами, передает Bloomberg. Полицейские не пострадали и в ответ применили слезоточивый газ.

Интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. Демонстранты пытаются блокировать городской транспорт в будни, это их новая стратегия. СМИ в эти дни стали сообщать, что среди протестующих стали появляться люди, вооруженные луками, копьями и арбалетами.

Городское бюро образования продлило перерыв в работе школ до конца недели. Университеты отменили занятия до выходных или объявили онлайн-курсы.

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Кампус Китайского университета Гонконга стал одним из главных лагерей протестующих. Студенты захватили одну из университетских столовых и кормят там протестующих, сообщает South China Morning Post. Они пытались добиться судебного запрета на вход полиции на территорию кампуса, но суд им отказал.

Ранее сообщалось, что не менее 64 человек получили ранения в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками.

Напомним, власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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