В Гонконге против митингующих применили газ, водометы и резиновые пули

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В воскресенье, 27 октября, во время антиправительственных выступлений в Гонконге полиция применила против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Об этом сообщает агентство новостей dpa, передает Deutsche Welle.

Нескольких участников массовой антиправительственной акции, которые стремились продемонстрировать свою солидарность с мусульманами и журналистами, задержали.

Отмечается, что на прошлой неделе полиция "случайно" применила водомет против одной из мечетей в Гонконге.

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По данным Reuters, несмотря на запрет носить маски и каким-то другим образом закрывать лицо, многие участники акции протеста были в противогазах, масках, черных балаклавах. Нынешняя неделя стала 21-й в серии массовых протестов в Гонконге.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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