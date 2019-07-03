В Гонконге ремонт здания парламента после погромов может влететь в миллионную сумму
В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование
Ущерб зданию Законодательного совета Гонконга от погромов, учиненных радикальными демонстрантами, может составить как минимум 60 млн гонконгских долларов (7,7 млн долларов – ред). Об этом в среду сообщает местная газета Standard.
В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, разрисовали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей. "Много вещей пропало. Мы продолжаем подсчеты", — отметил спикер Законодательного совета Эндрю Лян.
По его словам, ремонт здания, построенного в 2011 году, займет длительное время. При этом оно не было застраховано. Уже решено, что в ближайшее время заседаний парламента проводится не будет, депутаты уйдут на летние каникулы на две недели раньше планируемого срока.
Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник.
Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного – высшего – уровня тревоги из-за протестов.
Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.
Участиники протеста выступали против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.
Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.
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