Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Гонконге ремонт здания парламента после погромов может влететь в миллионную сумму

3 июля, 06:23

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование

Фото: AFP

Ущерб зданию Законодательного совета Гонконга от погромов, учиненных радикальными демонстрантами, может составить как минимум 60 млн гонконгских долларов (7,7 млн долларов – ред). Об этом в среду сообщает местная газета Standard.

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, разрисовали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей. "Много вещей пропало. Мы продолжаем подсчеты", — отметил спикер Законодательного совета Эндрю Лян.

По его словам, ремонт здания, построенного в 2011 году, займет длительное время. При этом оно не было застраховано. Уже решено, что в ближайшее время заседаний парламента проводится не будет, депутаты уйдут на летние каникулы на две недели раньше планируемого срока.

Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник. 


Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного – высшего – уровня тревоги из-за  протестов.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступали против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай

 Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег протесты, ремонт, парламент, гонконг

Вы сейчас просматриваете новость " В Гонконге ремонт здания парламента после погромов может влететь в миллионную сумму". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британия угрожает Китаю из-за Гонконга

Вчера, 15:20

Лондон пригрозил Пекину последствиями, если права жителей Гонконга будут нарушаться

Власти Гонконга отказались от скандального закона об экстрадиции

Вчера, 09:31

Выдвижение законопроекта вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия

Полиция Гонконга освободила здание парламента

1 июля, 23:12

Полицейские смогли войти в здание, не встретив никакого сопротивления

Трамп прокомментировал ситуацию в Гонконге

1 июля, 23:05

К сожалению, некоторые правительства не хотят демократии, – считает Трамп

В Гонконге полиция начала разгон протестующих

1 июля, 20:53

Протестующие начали выходить из здания совета

В Гонконге протестующие ворвались в здание парламента, фото

1 июля, 17:44

Демонстранты держали в руках "щиты" из подручных средств

10 пород кошек с самым трудным характером

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Как изменилась стоимость Кокорина и Мамаева за месяцы неволи

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Европейские игры. Украина финишировала на 3-м месте

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Фьюри назвал Владимира Кличко лузером и неудачником

Европейские игры. Украина финишировала на 3-м месте
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь