В Гонконге ремонт здания парламента после погромов может влететь в миллионную сумму

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование

Фото: AFP

Ущерб зданию Законодательного совета Гонконга от погромов, учиненных радикальными демонстрантами, может составить как минимум 60 млн гонконгских долларов (7,7 млн долларов – ред). Об этом в среду сообщает местная газета Standard.

В комплексе разбиты стеклянные панели, испорчено электрическое и компьютерное оборудование, мебель, выведена из строя система безопасности. Протестующие расписали стены антиправительственными лозунгами, разрисовали краской герб Гонконга и портреты политических деятелей. "Много вещей пропало. Мы продолжаем подсчеты", — отметил спикер Законодательного совета Эндрю Лян.

По его словам, ремонт здания, построенного в 2011 году, займет длительное время. При этом оно не было застраховано. Уже решено, что в ближайшее время заседаний парламента проводится не будет, депутаты уйдут на летние каникулы на две недели раньше планируемого срока.

Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник.

Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного – высшего – уровня тревоги из-за протестов.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступали против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.

Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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