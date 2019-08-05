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В Гонконге снова протестуют: работа аэропорта парализована (фото)

Сегодня, 11:28

Одна из крупнейших воздушных гаваней мира работает с затруднениями из-за протестов авиадиспетчеров

/ Фото: AFP

В Гонконге снова протестуют: работа аэропорта парализована (фото) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 Другие страны Одна из крупнейших воздушных гаваней мира работает с затруднениями из-за протестов авиадиспетчеров

Массовые демонстрации в Гонконге уже во второй раз за несколько недель затронули работу расположенного в городе международного аэропорта, который является одним из крупнейших в мире.

Как сообщает радиостанция RTHK, на этот раз к протестующим против изменения закона об экстрадиции присоединилась треть авиадиспетчеров, что привело к отмене более 200 рейсов.

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Помимо того, в связи с этим была нарушена работа стоек регистрации, появились сбои в работе аэроэкспресса, а также работает лишь одна взлетно-посадочная полоса вместо двух.

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Пассажирам уже рекомендовали перед вылетом уточнять у своих авиаперевозчиков информацию о рейсах.

Кроме того, протесты затронули также работу метро Гонконга и автомобильного движения, поскольку часть туннелей и дорожных полос оказалась заблокирована.

Общественное недовольство в Гонконге нарастало с мая-2019, когда власти обнародовали поправки в закон об экстрадиции граждан на материковый Китай. После первых волн протестов правительство отказалось от законодательной инициативы, но демонстрации продолжились. Теперь недовольные граждане требуют наказать полицию за применение силы во время первых протестов. Кроме того, среди требований участников акций значится проведение демократических реформ и отставка главы Гонконга Кэрри Лам.

На этом фоне более четырех десятков протестующих уже столкнулись с уголовными обвинениями – им вменяют антигосударственный мятеж.

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