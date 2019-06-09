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В Гонконге сотни тысяч людей вышли на протест против закона об экстрадиции, фото

9 июня, 16:47

Демонстранты протестуют против законопроекта об экстрадиции с КНР

Жители Гонконга, где раньше прошел масштабный фестиваль выпечки, вышли на массовую уличную акцию протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Об этом сообщила в своей электронной версии газета South China Morning Post.

По данным организаторов, акция собрала рекордное за последние годы количество участников — свыше 500 тыс. человек. Полиция говорит о меньшем количестве – 153 тысячи.

Митингующие изначально собрались в крупнейшем городском паре Виктория. Откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.

Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере.

Напомним, недавно в Чехии прошел массовый протест за отставку министра юстиции Чехии Марии Бенешов. Протестующие считают, что чиновница покрывает премьера Андрея Бабиша, и будет помогать ему избежать уголовной ответственности. Следовательно будет мешать расследованию дела о мошенничестве, которое завели на Андрея Бабиша.


Также, сегодня, девятого июня под зданиями госучреждений Молдовы начались акции протеста – активисты устроили "блокаду". Неизвестные заблокировали здания правительства, Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения. Перед входом в здания установлены палатки, однако полицию туда не перебросили и попыток разблокировать работу госучреждений пока не было.

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Тег протест, гонконг, экстрадиция, демонстранты

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