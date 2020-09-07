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В Гонконге тысячи людей протестуют против отмены выборов из-за коронавируса

7 сентября, 01:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ходе протестов задержаны 300 человек

В Гонконге тысячи людей вышли на акцию протеста против переноса из-за пандемии коронавируса выборов, которые должны были состояться 6 сентября. Об этом сообщает ВВС.

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Правительство отложило выборы в Гонконге на год, заявив, что это необходимо на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

Вышедшие на протест люди скандировали "Верните мне право голоса!". Им удалось пройти лишь небольшое расстояние, пока они не столкнулись с хорошо вооруженными местными силовиками.

Гонконгская полиция, пытаясь разогнать несанкционированные акции, стреляла по толпе шариками из перцовых баллончиков, были задержаны около 300 участников протестов.

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Оппозиция обвиняет правительство в использовании пандемии как предлога, чтобы помешать людям голосовать.

Напомним, в ходе продолжающихся почти месяц протестов из-за фальсификаций на выборах в Беларуси силовики продолжают массово задерживать людей и пытаются разгонять протестующих с помощью газа. В воскресенье, 6 сентября, в районное отделение милиции Минска доставили даже 12-летнего мальчика и спасателей, которые вытаскивали людей из реки.

В то же время в европейских странах протестуют из-за усиления карантинных ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Видео: ATN_NEWS

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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выборы Китай протесты Гонконг коронавирус
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