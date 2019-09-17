В Гонконге вагон метро сошел с рельсов: остановлено движение поездов

По данным источника, никто из пассажиров не пострадал

/ Фото: South China Morning Post

Движение поездов на наземной линии метро в Гонконге приостановлено после схода с рельс вагон метро.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

/ Фото: South China Morning Post

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Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщает, что никто из пассажиров не пострадал.

/ Фото: South China Morning Post

Инцидент произошел в утренний час пик рядом с вокзалом "Хун Хом" на полуострове Коулун, от которого составы курсируют в направлении границы с материковым Китаем.

О причинах аварии и пострадавших информации пока нет.

/ Фото: South China Morning Post

На показанных фото из места событий видно, как многие пассажиры добираются пешком вдоль рельсов к вокзалу.

Ранее сообщалось, что в Баварии вблизи населенного пункта Фрайхунг произошло столкновение пассажирского поезда и военного тягача. В происшествии погибли два человека. Четверо раненых были доставлены в больницу – их состояние тяжелое, однако угрозы для жизни нет. Авария произошла на железнодорожном переезде – поезд на скорости 100 км/ч протаранил грузовик, который находился на путях, протянув транспортное средство еще 300-400 метров. Столкнувшись, оба транспортных средства загорелись.

Напомним, что ЧП произошло на станции метро "Олимпийская": мужчина оказался на рельсах, когда поезд еще не прибыл на станцию. Для того чтобы поднять его с рельсов, движение по станции останавливалось на четыре минуты, а движение по синей ветке метро не прекращалось. Сам мужчина был в сознании, сильных травм он не получил.

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