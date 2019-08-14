В Гонконге власти получил ордер, позволяющий выдворять демонстрантов из аэропорта

Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту

/ Фото: AFP

Администрация аэропорта Гонконга, в котором продолжаются протесты, получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала воздушной гавани. Об этом сообщила газета South China Morning Post

По ее данным, ордер был получен вечером во вторник. На данный момент еще нет информации о том, какие именно действия он позволяет предпринимать в отношении протестующих, чтобы вывести их из здания. Ожидается, что ордер вступит в силу, когда будет вывешен в публичном месте в аэропорту.

Реклама

Продолжающиеся второй день подряд массовые демонстрации в аэропорту Гонконга серьезно нарушили его работу. Из-за огромного скопления протестующих в залах прилета и отлета во вторник были отменены свыше 300 рейсов.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал одним из финансовых центров не только Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама