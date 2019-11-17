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В Гонконге во время протестов полицейского ранили стрелой

17 ноября, 10:46

Пострадавшего мужчину госпитализировали

Протесты в Гонконге. Фото: REUTERS/dn/FW1F/Karishma Singh/FW1/Robe

Протесты в Гонконге. Фото: REUTERS/dn/FW1F/Karishma Singh/FW1/Robe

В ходе акций протеста в Гонконге офицер полиции получил ранение стрелой. Об этом сообщает газета The South China Morning Post.

Стычки между полицией и протестующими в Гонконге проходят в районе Политехнического университета. Полиция применяет против активистов слезоточивый газ и водометы. В свою очередь, протестующие забрасывают кирпичами служащих, расчищающих заблокированные дороги возле университета.

Стрела попала полицейскому в голень, его отправили в больницу.

Также известно, что на фоне протестов школы и детские сады не работают уже несколько дней.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули ряд требований.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

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