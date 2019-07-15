В Гонконге во время протестов получили ранения 28 человек

Состояние двух пострадавших медики оценивают как критическое

Фото: AFP

В Гонконге воскресный протест в пригородном районе Шатин перерос в стычки между демонстрантами и полицией. Не менее 28 человек ранены, сообщают местные СМИ.

Состояние двух пострадавших врачи расценивают как критическое и еще четырех — как тяжелое. В частности, травмы и увечья из-за столкновений получили 11 сотрудников полиции. Двух из них госпитализировали с откушенными пальцами.

Кроме того, во время протеста стражи порядка задержали 37 участников беспорядков. Отметим, что изначально эта демонстрация носила мирный характер. Но после митинга сотни демонстрантов отказались расходиться и попытались перекрыть улицы. После того, как их оттеснила полиция, они отступили в торговый комплекс New Town Plaza, который имел выход к станции метро. Там возник хаос и потасовки: активисты бросали в стражей порядка бутылки, каски и другие предметы, те отвечали резиновыми дубинками и баллончиками с перцовым газом.

Отметим, что по оценкам организаторов, протест собрал до 115 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 28 тыс. участников на пике шествия.

Напомним, премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм второго июля заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Кроме того, если Китай не будет соблюдать подписанную с Великобританией договоренность по охваченному в последнее время беспорядками Гонконгу, Лондон угрожает Пекину последствиями. 2 июля министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант напомнил КНР о том, что еще в 1984 году Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Гонконге во время протестов получили ранения 28 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"