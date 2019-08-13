В Гонконге возобновили воздушное сообщение с аэропортом на фоне протестов

/ Фото: AFP

Воздушное сообщение с международным аэропортом Гонконга, на территории которого демонстранты устроили протестную акцию, приведшую к отмене сотен рейсов, возобновлено. Об этом сообщило агентство AFP.

"Мы возобновили регистрацию на рейсы", — заявил агентству представитель аэропорта. Как отмечает агентство, судя по табло воздушной гавани, самолеты вновь начинают прибывать в аэропорт и отправляться из него.

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Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вновь собраться в аэропорту еще в большем количестве и блокировать его работу после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операции по разгону митингующих. Агентство Киодо сообщало, что из-за протестной акции в аэропорту только в понедельник отменены не менее 230 рейсов.

Напомним, что самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Добавим, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал не только одним из финансовых центров Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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