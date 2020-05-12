В Гонконге возобновились протесты, сотни задержанных

В Гонконге, который даже Новый год встретил массовыми протестами, в понедельник, 11 мая, несмотря на запрет проводить акцию из-за карантина, возобновилось противостояние.

Об этом сообщает Reuters.

Митинги начались в торговых центрах. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Видео: Reuters

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За незаконные собрания, нападения на правоохранителей и отсутствие документов с собой.правоохранители задержали 230 человек, еще 18 протестующих попали в больницы.

По информации полиции, возраст задержанных – от 12 до 65 лет.

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Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых выдвинули ряд требований.

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При этом президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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