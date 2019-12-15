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В Гонконге возобновились столкновения с полицией

15 декабря, 20:39

Протестующие громили магазины и рестораны, а правоохранители применяли против них перцовый спрей

В Гонконге во время протестов сегодня впервые за последние три недели произошли столкновения.

Как сообщает Deutsche Welle, демонстрации состоялись в разных городах района.

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Группы митингующих с закрытыми масками лицами прошлись по нескольким торговым центрам, скандируя "Борьба за свободу" и "Верните нам справедливость".

Полиция сообщила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов, а также взорвали дымовую бомбу. В ответ правоохранители применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих, в частности были задержаны несколько подростков.

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Одновременно в городе состоялся проправительственный митинг, на который вышли около тысячи человек. Они осудили насилие во время протестов. Между тем глава правительства Гонконга Керри Лам находится в Пекине, где на 16 декабря запланирована ее встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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